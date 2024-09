Orban | possibile incontro Putin-Zelensky

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 16.07 "Unfrae Zelesnky è sicuramentee necessario". Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktorintervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Se non c'è un dialogo in un tempo congruo cresce l'escalation e poi diventa più difficile", ha dettoche ha aggiunto: "C'è un fraintendimento nell' opinione pubblica secondo cui dovremmo prima mettere insieme un piano di pace, poi iniziare una negoziazione e poi attuare un cessate il fuoco. Non è così. Prima il dialogo e poi la pace".