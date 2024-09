MotoGP di San Marino 2024 | tutto pronto per Misano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildi San, previsto per settembre, è uno degli appuntamenti più attesi della stagione motociclistica. Il circuito diWorld Circuit Marco Simoncelli, immerso nella Motor Valley italiana, accoglierà piloti, appassionati e tifosi per una tre giorni di emozioni e spettacolo su due ruote che caratterizzeranno il Moto GP di San. Circuito di San@Foto Crediti Ansa – VelvetMagCalendario degli eventi La tappa di, parte del Campionato Mondiale, si terrà dal 6 all’8 settembre. Ecco il programma delle giornate: Venerdì 6 settembre: Prove Libere. I piloti delle varie classi,, Moto2 e Moto3, scenderanno in pista per prendere confidenza con il tracciato. Questo è un momento fondamentale per prepararsi alla gara e ottimizzare le moto in vista delle qualifiche. Sabato 7 settembre: Qualifiche e Sprint Race.