Monaco su Sinner-Draper | Il britannico ha bisogno di un servizio mostruoso per fare partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Guido, voce tecnica di Eurosport, con la consueta schiettezza si è pronunciato su quanto è accaduto nella nottata italiana. Il quarto di finale degli US Open 2024 tra Jannike Daniil Medvedev ha catalizzato l’attenzione degli appassionati nostrani e l’esito è stato favorevole al n.1 del mondo, a segno con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4. Unadall’andamento un po’ strano, con set vinti in maniera netta dall’uno e dall’altro, che ha avuto nel quarto quello più equilibrato e in cuiha dimostrato di avere una forza mentale superiore. “Quando ho analizzato questatatticamente, avevo detto che Jannik avrebbe dovuto evitare di infilarsi in estenuanti scambi lungo la diagonale di rovescio che rischiavano di sfiancarlo e quindi cercare di essere aggressivo e di provare a chiudere in tempi ragionevoli.