Milan senti Morata | Il derby? Non vedo l' ora di segnare e vincere

(Di venerdì 6 settembre 2024)o, 6 settembre 2024 - "Neipuoi anche sbagliare un passaggio o un'occasione, ma devi dare tutto in campo, devi avere fame: ecco, questo no, non si può sbagliare". Alvaromette l'Inter nel mirino, avversaria in campionato domenica 22 settembre alle ore 20.45. Prima, però, il Venezia e l'esordio in Champions contro il Liverpool. Il rientro dalla sosta per le nazionali, insomma, sarà subito rovente. In incognito L'attaccante spagnolo, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, ha svelato un curioso retroscena sulla stracittadina che si appresta a vivere, per la prima volta, da protagonista: "Sono venuto a San Siro per vedere un paio dida tifoso, con il cappellino e gli occhiali neri. Nessuno si è accorto di me. Volevo respirarne l'atmosfera: anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita".