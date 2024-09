L’ultimo boccone d’estate Fine settimana alle sagre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il tartufo è il re della tavola nelledi questo. Si è alzato il sipario sull’edizione numero 40 della ‘Sagra del Tartufo’ al Girone, aperta tutte le sere fino a domenica 29 settembre. Si tiene in concomitanza con la Festa del Volontariato della Croce Azzurra di Pontassieve e si svolge nei locali del circolo Arci Il Girone, partner dell’iniziativa. La cena è prevista in due turni:19,30 e21,15, la prenotazione è consigliata telefonando al 331.4480285 (solo 16-18) oppure sul sito sagratartufo.octotable.com. Il ricavato della sagra andrà a fini sociali per la comunità. C’è poi la ‘Festa Medievale’ nel Castello a Signa: stasera e domani si terrà la 27ª edizione della rievocazione. D18,30 le vie del Castello vedranno la presenza di animazioni itineranti, giocolieri, spettacoli di fuoco, magia, stand gastronomici, mercato medievale e tanto altro.