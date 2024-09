L’Inter stila la lista per il difensore centrale del futuro Un’eccezione! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024)è già impegnata a individuare colui che dovrà occupare una posizione chiave nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, ossia quella di. Tutti i nomi sondati hanno un elemento importante in comune, tranne uno. LA SITUAZIONE –ha concluso la sua finestra estiva di calciomercato con l’acquisto di Tomas Palacios dall’Independiente Rivadavia per 6,5 milioni di euro come base fissa. L’argentino sarà chiamato a occupare la posizione di braccetto sinistro, alternandosi quando Simone Inzaghi lo riterrà opportuno al big Alessandro Bastoni. Se le battere dei due “difensori laterali” consentono ai nerazzurri di respirare in vista del, considerate le prospettive che accompagnano i rispettivi titolari e sostituti, diverso è il discorso per la posizionedella difesa dei campioni d’Italia.