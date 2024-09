L' estate più rovente di sempre | mai un caldo come quello registrato nel 2024

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Agostoè stato il mese di agosto piùa livello globale e il secondo piùper l'Europa. Mentre il periodo giugno-luglio-agosto, l'boreale, risulta il piùsia a livello globale che per il continente europeo. Così il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'Ue, nel suo bollettino climatico mensile. La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di rianalisi Era5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo. Nel dettaglio,delè stato l'agosto piùa livello globale (insieme ad agosto 2023), con una temperatura media di 16,82 °C, 0,71 °C in più rispetto alla media 1991-2020 per agosto.