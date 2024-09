L’attrice Francesca Carocci è morta d’infarto aperta un’inchiesta | Due giorni prima al pronto soccorso rimandata a casa con un antidolorifico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un’attrice romana di 28 anni,, èil 2 marzo. Due, il 28 febbraio, avrebbe avvertito una fitta al petto, si sarebbe recata ale, dopo una visita, sarebbe statacon un. La storia è riportata da la Repubblica, la quale scrive che “le conclusioni dell’autopsia fanno ipotizzare che questo sia un nuovo caso di malasanità. Gli esami a cuiera stata sottoposta in ospedale indicavano infatti che la 28enne soffriva di una patologia cardiaca” e specifica che sul caso è stataun’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti. Il 28 febbraio,avrebbe avuto anche la febbre e alle quattro di pomeriggio, sarebbe stata portata in ambulanza aldell’Aurelia Hospital di Roma.