Ius Scholae una priorità per il Paese ma non per il Governo

(Di venerdì 6 settembre 2024) C’era una volta un’Italia in cui ildettava la linea politica ma la prerogativa di proporre e approvare le leggi spettava al Parlamento. Mezzo secolo fa, il 12 maggio 1974, l’esito negativo del referendum sull’abrogazione del divorzio sancì in modo indiscutibile questo principio. La legge Baslini-Fortuna, liberale il primo, socialista il secondo, era entrata in vigore il primo dicembre 1970 grazie al voto favorevole di tutti i partiti laici nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, che disponeva in entrambe le Camere del 42% dei rappresentanti, cui si erano aggiunti i raggruppamenti di destra, Msi e Pdium, e la Svp. Si trattò d’una vittoria risicatissima – al Senato la legge passò per soli due voti – che rese logico il ricorso al referendum: la consultazione popolare, con una sorprendente maggioranza del 60%, confermò quanto deciso dal Parlamento.