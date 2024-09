‘I Maestri del Paesaggio’ torna la rassegna del verde | come sarà l’allestimento in Piazza Vecchia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bergamo. L’innovazione e la sostenibilitàelementi per affrontare le crisi globali. Un tema forte e ben indirizzato, quello della XIV edizione del ‘Landscape Festival, Idelin Città Alta dal 6 al 22 settembre. ‘Facing the crisis’ (affrontare la crisi) è il titolo di questa kermesse internazionale promossa da associazione Arketipos, Comune di Bergamo e Regione Lombardia; kermesse che nel corso degli anni ha ospitato oltre 2 milioni di visitatori e turisti, divenendo un polo nazionale e internazionale per il mondo dell’architettura del paesaggio. Il calendariodi consueto, ricco di eventi e iniziative rivolte al grande pubblico e ai professionisti del settore. Tra i momenti topici il tradizionale International Meeting of Landscape and Garden, che si terrà il 20 e 21 settembre.