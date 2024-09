I film italiani a Venezia 81 | da Campo di battaglia a Vermiglio Familia e Diva Futura Ve li racconto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quest’anno per la Mostra del Cinema divoglio concentrarmi sul cinema italiano, con quattro titoli passati al Lido. Non che sia una scelta radicale o ponderata, tantomeno nazionalista, ma una casualità, quindi un’occasione in più per esplorare il nostro cinema attraverso la vetrina di un grande festival internazionale. Con, in Concorso, Giulia Steigerwalt firma la sua opera seconda. Con il David di Donatello e il Nastro d’Argento ricevuti per il Migliore esordio dietro la macchina da presa con il suo Settembre, la regista italiana nata a Houston ha fatto un cinema che non si sporca troppo le mani. Ma questa volta il suo tocco morbido accarezza la vicenda della celebre agenzia di porno che negli anni Ottanta sdoganò il genere per adulti cambiando per sempre il senso del pudore nel nostro paese.