GoPro Hero 13 | innovazione e potenza per creatori di contenuti

(Di venerdì 6 settembre 2024) La13 Black, presentata a settembre 2024, rappresenta l’ultimo sviluppo della serie di action cam più amata al mondo. Sebbene il design esterno sembri molto simile ai modelli precedenti, le novità si trovano sotto il cofano. Novità in arrivo per gli appassionati delle action cam. Di recente, infatti,, il rinomato produttore di tali articoli, ha annunciato il lancio di nuovi modelli per appassionati. È ormai prossima nel mercato la nuova top di gamma13 Black e la compatta. Entrambe nascono dall’esigenza di accontentare ogni tipologia di utente. In particolar modo, la prima nasce come un’evoluzione logica del precedente modello, ma non solo.