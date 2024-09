Ercolanese-Real Forio niente biglietti per gli ischitani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoper i residenti ad Ischia per la partita di calcioin programma sabato prossimo presso lo stadio "Solaro" di Ercolano. Lo ha deciso il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su parere conforme della Questura di Napoli e in base alle valutazioni espresse in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi oggi, "al fine di porre in essere tutte le misure idonee a garantire la pubblica incolumità nonché l'ordine e la sicurezza pubblica".