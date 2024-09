De Laurentiis 20 anni di presidenza | perchè il suo è il Napoli migliore della storia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dal fallimento allo Scudetto, una risalita durata 20, fatta di piccoli e grandi traguardi, attese ribollenti e lacrime di gioia. Unada film. Ma, in questo caso, non è un modo di dire. Sono i primi 20didi Aurelio De, produttore cinematografico che ha risollevato ildall’oblio riportandolo dove merita. ‘Tratto da unavera‘, non è un disclaimer. Dalla C1 allo Scudetto Riavvolgiamo il nastro. È il 2004, Derileva ilappena fallito e riparte dalla C1. Si riparte con un lungo percorso di risanamento economico e sportivo basato su strategia che punta alla sostenibilità finanziaria e alla valorizzazione del brand. Nel 2005 la Serie B, nel 2006 l’ottenimentodenominazione “Società Sportiva Calcio” e la promozione in Serie A a fine stagione.