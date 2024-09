Colazione inclusiva per il rientro dalle vacanze estive

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 6 settembre 2024) Per gli italiani larisulta essere il pasto più importante della giornata e il primo step per ricarburare aldelleCon la fine delle, è aria di ripartenza per milioni di italiani. “Chi ben inizia è a metà dell’opera” diceva Orazio: ecco quindi che oltre la metà degli italiani (55%) ritiene laun pasto fondamentale, da consumare prevalentemente a casa (71%): il motivo? Per essere sicuri della qualità di ciò che si mangia (69%) e per la mancanza di un’offerta adeguata fuori casa (65%). Un’esigenza che riguarda soprattutto coloro che seguono un regime alimentare particolare. Variegata (57%) e all’insegna del gusto (82%), più dolce (61%) che salata (26%), composta principalmente da alimenti “free from” (30%): ecco laideale secondo gli italiani.