Bologna la versione dell’indagato per la morte del 16enne | Sono stato inseguito La vittima aveva pubblicato una foto con un tirapugni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sarebbeda un gruppo di ragazzi mentre fuggiva verso casa ilfermato per l’omicidio del coetaneo Fallou Sall a, la sera del 4 settembre. Il ragazzo sarebbeplaccato e una volta a terra tutti sibuttati su di lui. Allora per paura, riporta Ansa, avrebbe tirato fuori il coltello colpendo a caso. Così, secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti dal fermato, sarebbe morto Sall che era intervenuto in precedenza per sedare la rissa in cui era coinvolto un suo amico di origine bengalese. Ladel giovane è ancora al vaglio degli investigatori. Lapubblicata su Instagram Pochi minuti prima della rissa che avrebbe portato alla sua, Sallsu Instagram una suache lo ritraeva su una panchina, forse vicino al parco del Velodromo accanto al luogo del delitto, con unnella mano destra.