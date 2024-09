Anniversario delle leggi razziali il sindaco Conti | Mai dimenticare ciò che è stato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Pisa, 6 settembre 2024 – Si è svolta nella mattina di giovedì 5 settembre la cerimonia organizzata da Comune di Pisa e Comunità Ebraica di Pisa, con il sostegno di Anpi Comitato di Pisa e Parco Regionale di San Rossore, per ricordare l’della firmadel 1938. La giornata si è aperta con il ritrovo alla Sinagoga, la deposizione della corona di alloro alla lapide in via Sant’Andrea, che ricorda il sacrificio di Pardo Roques e dei pisani ebrei e non ebrei uccisi dai nazisti, e la deposizione della corona di alloro al Cimitero monumentale Ebraico. A fine mattinata la cerimonia si è spostata al Parco di San Rossore, per la deposizione della corona di alloro alla lapide che ricorda la firmail 5 settembre 1938 a Cascine Vecchie.