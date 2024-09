Ana Maria Vitelaru è bronzo olimpico | Al mio fratellino che non c’è più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Una medaglia olimpica era il mio grande sogno e sono riuscita a realizzarlo, nonostante un anno difficile che solo qualche mese fa mi ha privata di Neculai, il mio. E’ stato devastante e ora il colore della medaglia non conta, gliela dedico tutta. Durante la gara l’ho sentito di fianco a me che m’incitava e io non ho mai mollato con il pensiero sempre rivolto a lui". Sono queste le prima parole di Ana, la 41enne atleta che ieri ha vinto ilnella gara di handbike H5 alle Paralimpiadi di Parigi. Era la sua seconda olimpiade dopo quella sfortunata di Tokyo, coincisa con la prima medaglia dell’handbike femminile di Parigi e la 49ª medaglia vinta sinora dagli azzurri. Non va dimenticato comunque che laha vinto la Coppa del Mondo 2024 e che la sua stagione era già comunque eccellente.