Alta velocità sui Lungarni | Marciapiedi più larghi per rallentare le auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Imbarbarimento deglimobilisti, i cartelli con il limite dellanon bastano, serve modificare l’assetto delle strade". A dirlo è Leonora Rossi, presidente di Fiab Pisa, che interviene dopo lo scontro mortale avvenuto mercoledì alle prime luci dell’alba, dove ha perso la vita Luca Franceschi, 62enne che stava attraversando il ponte di Mezzo in bicicletta. Un caso non isolato e che arriva a meno di 15 giorni di distanza da un altro scontro fatale avvenuto a Vicopisano dove in quel caso Alessio Cerullo, 37 anni, è stato investito da unbus mentre era in bici.