A Cernobbio la rabbia di Volodymyr Zelensky | Basta restrizioni sulle armi non colpiremo civili

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il presidente ucrainoè stato ospite al Forum di: il conflitto con la Russia al centro del suo intervento. “Innanzitutto Vladimir Putin è un assassino che vuole annientarci. – ha detto– È un bugiardo, il cui valore delle parole è pari a zero. Non vuole la pace, questa è la cosa più importante. Non mollerà fino a quando non avrà distrutto la nostra nazione”. Il riferimento del presidente ucraino è a quanto affermato dal suo omologo russo appena ieri. Putin, intervenuto al Forum economico orientale di Vladivostok, aveva detto di essere pronto “a negoziare ma non sulla base di richieste effimere, ma sulla base di documenti concordati e siglati a Istanbul nel 2022”. Aladi(ANSA FOTO) – cityrumors.itLe accuse disono invece state lanciate, come già accennato, dall’Italia.