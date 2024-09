18enne muore carbonizzato in cella a San Vittore | dinamica shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un tragico incidente si è verificato nella notte all’interno del carcere di San, a Milano, dove un detenuto di soli 18 anni è mortoin seguito a un incendio scoppiato nellache condivideva con un altro detenuto. La notizia è stata resa nota dal sindacato di polizia penitenziaria Uilpa. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, di origini egiziane, avrebbe appiccato il fuoco insieme al suo compagno di, pratica che, come sottolineato da Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa, sembra essere sempre più frequente all’interno delle carceri italiane. Le ragioni del gesto non sono ancora chiare, ma le indagini sono in corso per determinare cosa abbia innescato l’incendio e per fare luce su eventuali responsabilità.