Volvo XC90 il rinnovamento porta in dote un nuovo ibrido sul maxi suv svedese – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) AlWorld di Göteborg, il costruttoreha appena presentato lain una veste completamente rinnovata. Il SUV, che ha mantenuto fede alle sue origini e ora punta lo sguardo verso il futuro: con gli ultimi aggiornamenti si arricchisce di tecnologia e note stilistiche che ne fanno, ancora una volta, uno dei punti di riferimento nel segmento degli sport utility di lusso ibridi. Perché la grande novità è rappresentata dalsistemaplug-in, che consente oltre 70 km di autonomia in modalità completamente elettrica, offrendo così la possibilità di viaggiare a zero emissioni nella maggioranza degli spostamenti quotidiani. La nuovaè già ordinabile con prezzi a partire da 81.200 per la versione Mhev da 250 CV in allestimento Core, mentre le prime consegne sono previste per la fine del 2024.