Un’area verde contesa Il condominio si riunisce in un comitato pubblico | No al nuovo parcheggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Mauro Paterlini Si chiama ’Per un giardino’ ed è unappena nato, composto da 43 residenti delGaribaldi, uno stabile che si affaccia sulle vie Fiume, Cassoli e Corso Isonzo. I residenti si sono uniti per chiedere una soluzione alternativa a quella attuale, valutando azioni legali, politiche e non solo. Ma di cosa si tratta esattamente? "Vogliamo salvaguardare, di circa 500 mq – spiegano i residenti – ubicata all’interno dele composta da terreno erboso e alberi. Fino a pochi mesi fa l’area era di proprietà di Acer ed è stata recentemente venduta a privati che, prontamente recintandola, hanno manifestato l’intenzione di trasformarla in". Il timore è quindi quello di perdere un ’polmone’ in quella zona, cementificando ancora.