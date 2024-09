Una nuova tragedia Naufragio di migranti Ventuno dispersi tra loro tre bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) LAMPEDUSA (Agrigento) "Ci sono ancora trein mare, ritrovateli per carità". L’appello è dei sette siriani salvati daldelbarcone partito l’1 settembre da Sabratha, sulle coste libiche, per uno dei tanti viaggi della speranza verso l’Italia. L’imbarcazione, di legno, si sarebbe cappottata più volte durante il secondo giorno di navigazione, ancora in acque libiche, e sarebbe stata trasportata dalle correnti alla deriva verso le nostre acque territoriali. Le condizioni meteorologiche erano improvvisamente peggiorate e le condizioni del mare diventate molto difficili. A bordo altri diciotto adulti, uomini e donne, ancheche, esausti, sono caduti in mare senza riuscire ad attaccarsi al relitto come invece hanno fatto i sette sopravvissuti.