Tunnel sotto l’Arno Giani | Riapriremo l’antico percorso

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 - "L'intervento" presentato oggi "vuole creare una nuova direttrice anche in futuro per il turismo. Al lungarno della Zecca, dove si fermano i bus, quando sarà pronto questo passaggio i turisti potranno avere due alternative. Oggi prendono e vanno direttamente in Santa Croce ma potranno avere un'altra alternativa, fare ill'Arno che esiste da tanto tempo. Ilapre le porte all'Oltrarno". Lo ha detto il presidente della Regione Eugenionel corso di un sopralluogo all'Arno, in piazza Poggi, all'ingresso dell'ex spiaggia sull'Arno e di fronte alla Torre di San Niccolò.ha ricordato che ill'Arno "serviva qualche secolo fa ai soldati per passaree arrivare dove c'è la Torre di San Niccolò, l'unica non 'tagliata'. In epoca più moderna serviva alla manutenzione della fabbrica dell'acqua.