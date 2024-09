Sinner in semifinale agli US Open | Medvedev battuto quando gioca e dove vederlo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 5 settembre 2024)inUS, ora sprint verso il match importantissimo.Jannik, il fenomeno del tennis italiano, ha compiuto un’altra impresa memorabile raggiungendo per la prima volta in carriera le semifinali degli US2024. Il numero 1 del mondo ha sconfitto il russo Daniil, quinta testa di serie, con un punteggio di 6-2, 1-6, 6-2, 6-4 in un match durato due ore e quaranta minuti. Jannik– foto ansa – notizie.comL’altoatesino di soli 23 anni si è dimostrato un vero guerriero sul campo da tennis. Quest’anno ha raggiunto le semifinali in tutti i tornei dello Slam, confermando il suo stato di forma straordinario. La sua vittoria contronon è stata solo una rivincita dell’incontro perso a Wimbledon all’inizio dell’estate ma anche la testimonianza della sua crescita e maturità sportiva.