SERIE D | il classe 2006 pronto per la nuova avventura in biancorosso Suplja dalla nazionale del Kosovo al Terranuova | Qui ho trovato l’ambiente ideale

(Di giovedì 5 settembre 2024) TERRAElvarisè arrivato questa estate a Terra, ma in parallelo porta avanti un’importante impegno inter, giunto in prestito dall’Empoli, fa parte dellaUnder 19 del. Ieri è infatti sceso in campo a Esslingen, in Germania, in un’amichevole contro la Lettonia. "Sono già quattro anni – ha raccontato Elvaris – che faccio parte dellakosovara e ho preso parte agli europei Under 17 giocando anche contro l’Italia. Poi mi sono dovuto fermare per un infortunio e tre mesi fa sono stato convocato con l’Under 19. Tra due mesi sarò impegnato invece nelle qualificazioni a Euro 2025 con Austria, Spagna e Isole Faroe". Centrocampista centrale,è cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina, Siena ed Entella. Poi è passato al Sassuolo. La prima stagione è con l’Under 16 neroverde, la seguente con l’Under 17.