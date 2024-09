Sciopero dei trasporti pubblici il 9 settembre | gli orari città per città e le fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 5 settembre 2024)in tutta Italia il 92024. Lunedì 9il settore deiitaliani sarà teatro di un importantenazionale che coinvolgerà il trasporto pubblico locale, con possibili disagi per milioni di pendolari e cittadini. Questa mobilitazione, proclamata dai principali sindacati del settore, tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, avrà una durata di otto ore e si inserisce in un contesto di crescente tensione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i lavoratori del trasporto pubblico. Lodel 9segue un’azione simile che si è svolta il 18 luglio scorso e che, come si ricorderà, ha visto un’alta partecipazione dei lavoratori.