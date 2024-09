Roma Hummels si presenta | cita due leggende e fa impazzire i tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Per me è un trasferimento davvero importante e non vedo l’ora di vivere questa esperienza. Non vedevo l’ora di giocare per questa squadra, per questo club, davanti aiallo Stadio Olimpico. Da bambino sono cresciuto seguendo la, in particolare Totti e il mio nuovo mister. Quando ero più giovane ho giocato contro De Rossi. Sono felicissimo di essere qui e di far parte di questo club“. Lo ha detto il nuovo difensore della, il tedesco Matsnella prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Il giocatore ha atteso molto prima di scegliere il suo nuovo club. “Sì, volevo fare la scelta giusta. Sono davvero felice e convinto al 100%, non volevo trovarmi nella situazione di rimanere fermo e pensare che magari avrei dovuto aspettare. Sono felice della scelta che ho fatto e di essere qui ora.