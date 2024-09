Putin vuole influenzare le elezioni sanzioni Usa contro i megafoni del Cremlino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – La Russia cerca dilein programma il 5 novembre negli Stati Uniti e Washington risponde con nuoveche colpiscono i ‘’ di Vladimir. I provvedimenti colpiscono entità e individui russi, tra cui Russia Today, l’emittente vicina al, per i “loro sforzi maligni di” ledi novembre. l dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto misure restrittive10 personalità, tra cui la caporedattrice di Rt Margarita Simonovna Simonyan, una delle ‘star’ della tv russa che quotidianamente martella sui temi della guerra in Ucraina, e la vice Elizaveta Yuryevna Brodskaia. L’emittente è accusata di reclutare segretamente “influencer americani inconsapevoli” per sostenere la sua “campagna di influenza”.