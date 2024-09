Pnrr fallisce con la scuola al Sud | dove i servizi sono più carenti 

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’Italia si trova a fare i conti con un problema che da tempo segna profondamente il panorama educativo: le disuguaglianze territoriali nell’offerta discolastici fondamentali. Il Rapporto di Save the Children, “Scuole disuguali. Gli interventi delsu mense, tempo pieno e palestre”, evidenzia come, nonostante gli sforzi e gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), la situazione rimanga critica, soprattutto nelle regioni del Sud e nelle Isole.con laal Sud: la situazione attuale In Italia, solo due bambini su cinque dellaprimaria hanno accesso al tempo pieno, mentre meno della metà degli alunni della primaria e secondaria può usufruire di una palestra o di una mensa.