McTominay e Gilmour titolari contro la Polonia | dove e quando vedere il match

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non li abbiamo ancora visti in campo con la maglia del Napoli, ma questa sera Scotte Billygiocheranno con la maglia della loro nazionale, la Scozia, dal primo minutola. Team news is in.#SCOPOL pic.twitter.com/H5eZUrcV9U — Scotland National Team (@ScotlandNT) September 5, 2024 Ilè valido per il girone di Nations League in cui sono presenti anche Portogallo e Croazia.iltra Scozia eL’inizio delè previsto per le 20:45. Purtroppo non è possibile seguire la partita in tv, ma si potrĂin diretta streaming gratuitamente sulla piattaforma Uefa Tv. In campo con i colori biancorossi ci sarĂ anche l’ex Napoli Piotr Zielinski., uno scozzese a Napoli Scottovvero un diavolo rosso a Porta Capuana.