Lago di Como battelli fermi in piena stagione | turisti costretti a muoversi via terra

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bellano, 5 settembre 2024 – Aliscafi eveloci ancorain porto e passeggeri,italiani e stranieri, di nuovo lasciati a. Per non meglio precisati “motivi di carattere tecnico”, 13 corse del servizi di trasporto pubblico gestito dagli addetti della Navigazione Laghi nei giorni scorsi sono state nuovamente sospese. Sono i collegamenti che fanno scalo anche a Bellano e Varenna, la Piccola perla del Lario, dove le ferie per moltiarrivati soprattutto dall’estero non sono affatto finite, anzi sono in pieno svolgimento, perché la bellaproseguirà almeno per tutto il mese. A farne le spese sono stati soprattutto loro,a organizzare i loro spostamenti vianon senza difficoltà, ma a pagare lo scotto delle imbarcazioni bloccate sono stati anche i pendolari, molti dei quali sono tornati al lavoro proprio questa settimana.