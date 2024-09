La Rinascita piazza il colpo | arriva Robinson | Vogliamo regalare un sogno ai tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Loriano Zannoni Geraldc’è. È lui il secondo americano di RivieraBanca ed è undi livello altissimo. Le coincidenze di mercato hanno portato Rbr a dover rinunciare a Robert Johnson, ma chi viene a sostituirlo è decisamente superiore nella scala di valori. Parlerà il campo, questo è certo, ma il giocatore ha tutto per essere il miglior straniero della A2. Va ricordato bene, Geraldha segnato 12 punti di media con 6 assist nella scorsa stagione a Scafati, in Serie A, chiudendo l’ultimo mese e mezzo a 16 di media. Regalando assist, sorrisi e stoppate, come quella devastante a Pajola contro la Virtus. È un giocatore totale, il nuovo numero 22 della. Play-guardia di 1.88, certo, ma anche finalizzatore superbo e uomo che, come pochi altri, sa mettere in ritmo i compagni e migliorarli.