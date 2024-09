Incendio a Barbata in fiamme un’officina e rivendita di auto | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024)nella Bassa nella notte: alehanno distrutto alcune macchine in unadi. Il rogo è scoppiato pochi minuti dopo le 22 di mercoledì 4 settembre nella zona industriale di via Leonardo Da Vinci. L’ha prima colpito l’area diper poi diffondersi nell’officina. Non si registrano feriti. Ancora sconosciuta la causa del rogo: i Vigili del Fuoco stanno accertando se si possa trattare di undoloso. Ancora da quantificare i danni complessivi, ma si stima che possano raggiungere diverse migliaia di euro. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco – da Romano, Bergamo, Treviglio, Dalmine, Chiari e Palazzolo – che hanno lavorato fino alle 5 di questa mattina (giovedì 5 settembre) per spegnere lee bonificare l’area, oltre ad un’ambulanza e una pattuglia della Polizia stradale.