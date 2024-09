Grande Fratello svelata la seconda concorrente Nip della nuova edizione | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo Michael Castorino,lanipdel. Ad annunciarla, il portale di Davide Maggio, sul quale si legge: E’ abituata a muoversi tra le acque di Venezia, ma dal prossimo 16 settembre dovrà imparare a destreggiarsi tra quelle decisamente più agitatediciottesimadi. Davide Maggio, dopo aver annunciato il cast vip del GF, è in grado di anticiparvi ora che tra i concorrenti nip scelti da Alfonso Signorini per la prossima stagione del reality c’è la gondoliera Sara Pilla. Residente nel sestiere di San Polo, Sara ha 24 anni, è nata a Venezia, ed è cresciuta in una famiglia di gondolieri.