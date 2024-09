Galliani scommessa vinta Maldini si è preso il Monza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Adrianopesa parole e pensieri. Pensa e conosce l’effetto che possono avere, ogni sua parola va quindi presa come un concetto ragionato e sentito. Eppure quando prima dell’impegno di Coppa Italia contro il Sudtirol attribuiva a Danielil ruolo di rivelazione del, dopo i Di Gregorio e Colpani, qualcuno pensava fosse solo una pagina in più del libro cuore da scrivere a favore di un romanticismo che, con Nesta in panchina e il figlio di Paolo in campo, sembra ormai fatto a misura brianzola. Errore di valutazione. Il primo pregio del fantasista monzese è intanto questo: saper essere Daniel, e non solo figlio di Paolo. Merito anche di suo papà, che allo stadio e a parole non si vede e sente mai, evitando che la sua ombra possa pesare più del dovuto. Così gli occhi sono solo sul campo.