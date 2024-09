È boom di brevetti sull’intelligenza artificiale La Cina è prima al mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gli inventori inhanno depositato la stragrande maggioranza deiinternazionali per innovazioni che utilizzano l’intelligenzagenerativa, il cui numero totale a livello mondiale è aumentato di otto volte dal 2017. Lo rileva l’ultimo report dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ompi), che sottolinea una “accelerazione eccezionale”, con un quarto dei 54.000dell’ultimo decennio per innovazioni nell’IA generativa depositati l’anno scorso. Secondo il capo dell’agenzia Onu, Daren Tang, la GenAI “è diventata una tecnologia rivoluzionaria”. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerla con l’accesso gratuito a ChatGPT alla fine del 2022, anche se la rete neurale profonda che è diventata sinonimo di IA è apparsa per lavolta nel 2017.