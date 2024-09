Croazia Modric | Ho ancora voglia di giocare con la Nazionale Mondiali 2026? Non so quanto sia realistico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il centrocampista dellaLuka, nel corso della conferenza di ieri, ha parlato della suadi continuare ad indossare la maglia della: “L’importante è che io sia qui, perché ho, sono motivato come all’inizio. Il mio più grande desiderio era quello diper la, sono felice di esserequi nonostante l’età . Il ct mi vuole, la Federazione e anche i miei compagni di spogliatoio sono contenti. E’ questa la ragione per cui sonoqui: credo di poterli aiutare, sono qui per qualsiasi cosa abbiano bisogno“.continua: “I? Sono lontani, alla mia età non voglio fare piani. Non sosia, bisognauna partita alla volta. La volontà è quella di fare meglio possibile nella Nations League, poi vedremo cosa succederà ”.