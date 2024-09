Cosa fa in carcere Strage Paderno Riccardo lo ha chiesto ed è stato accontentato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Io non ho riflettuto, perché se avessi riflettuto non lo avrei fatto. Ho agito di impulso2, ha dettoChiarioni, il 17enne arreper lain famiglia diDugnano al suo avvocato Amedeo Rizza, che ieri mattina lo ha incontrato alminorile Beccaria di Milano. “Lui – ha ribadito il legale ai cronisti – è dispiaciuto non per sé, perché sa che dovrà affrontare una situazione carceraria, ma per le vite che non ci sono più, perché adesso lo capisce”. La notte tra sabato e domenica il 17enne ha accoltellato a morte il padre Fabio, 51 anni, la madre Daniela e il fratellino Lorenzo di 12 anni. Il giovane si è accanito contro i familiari con 68 coltellate. Una furia contro il fratellino, colpito quasi quaranta volte. Dodici i fendenti dati alla mamma e diciassette al padre, che la sera prima aveva festeggiato 51 anni con amici e parenti.