Ciclista investito lungo la Pontina | ricoverato in ospedale in codice rosso Traffico nel caos

(Di giovedì 5 settembre 2024) Grossi disagi questa mattina sulla, all’altezza di Aprilia, a causa di un grave incidente verificatosi intorno alle 7:30. Unè statoda un’auto al Km 44,700, nei pressi dello svincolo che conduce all’azienda Stradaioli.inrallentato Il, che al momento dell’incidente non aveva con sé documenti, è stato soccorso e trasportato d’urgenza inpresso l’Città di Aprilia. Le sue condizioni sono gravi. Code sulla carreggiata in direzione Latina L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità, soprattutto sulla carreggiata Sud in direzione Latina, dove si registrano lunghe code tra via Apriliana e l’uscita per la Nettunense. Le auto stanno attualmente transitando solo sulla corsia di sorpasso.