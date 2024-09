Chiara Ferragni e Fedez spunta l’ultima indiscrezione sul cantante | Lui sta cercando di colmare un vuoto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ultimasu, gli ormai ex Ferragnez fanno ancora sperare i fan che auspicano un possibile ritorno. E, dopo un’estate separati in cui il rapper è stato visto con diverse donne,adesso un’riportata dal settimanale Oggi., l’: il rapper starebbediillasciato daI Ferragnez continuano a far parlare euna nuova. La coppia, dopo aver trascorso l’estate separata, è tornata alla routine; seè stato paparazzato con diverse donne, persi è parlato di un flirt che non sarebbe passeggero; ovvero Silvio Campara che l’influencer avrebbe conosciuto durante le vacanze a Forte dei Marmi. Si tratta, comunque, di un rapporto mai confermato in quanto, ufficialmente, Campara è ancora impegnato con la moglie Giulia Luchi.