Caos Milan non c’è pace per Fonseca | Theo Hernandez preoccupa i tifosi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 5 Settembre 2024 15:05 di Alessia Non arrivano buone notizie sul fronte, il terzino francese continua a crearezione nei. Ilnon sta vivendo un buon momento, né in campo né fuori dal rettangolo di gioco. Sono solo due i punti raccolti dai rossoneri nelle prime tre giornate di campionato e dopo la sosta non ci saranno più scuse.è arrivato ao per sostituire Stefano Pioli, ma ihanno paura che questa scelta possa rivelarsi fallimentare. Troppo poco in campo e tanti problemi fuori, per unche sta affrontando un inizio di stagione turbolento. L’ultimo turno di campionato contro la Lazio, infatti, ha lasciato ail’immagine di una squadra che non sembra cadi vincere e che vive un momento delicato anche nello spogliatoio.