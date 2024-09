Can Yaman è Sandokan video anteprima della serie remake

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024) La produzione diè stata decisamente ambiziosa. La Rai punta molto sul progetto che vede protagonista Canche, in termini estetici, si sposa decisamente bene con l’amatissimo personaggio creato da Emilio Salgari. Le riprese hanno avuto fine e sul profilo Instagram ufficiale di RaiPlay è stato pubblicato unbackstage, che ha inizio proprio con l’assoluto protagonistamini, che si mostra in costume e ben truccato, come se stesse per andare in scena. Ecco cosa sappiamo dello show.la, cosa sappiamo Canè un personaggio pubblico molto chiacchierato. L’attore si è infatti spesso ritrovato al centro di news di gossip. Basti pensare alla presunta “eccessiva alchimia” sul set di Viola come il mare con la protagonista Francesca Chillemi.