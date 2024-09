Botte in stazione arrestata una senzatetto Colpito anche un carabiniere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sarzana, 5 settembre 2024 – Ha usato la stampella come bastone picchiando le rivali. Una ha riportato la frattura dell’avambraccio mentre l’altra la contusione alla testa con prognosi di 15 giorni. Un gesto violento avvenuto per altro di fronte ai carabinieri che in piena notte sono intervenuti per sedare il violento diverbio scoppiato nella zona dellaferroviaria di Sarzana. In realtà il secondo round della contesa dopo che la prima parte, a inizio serata, sembrava essersi risolto più o meno tranquillamente tra le note frequentatrici dell’area del Metropark e giardini di piazza Jurgens. Invece nella notte la fiamma si è riaccesa e le urla sono state sentite dagli abitanti della zona che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana.