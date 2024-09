15 vip 10 nip | chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di gioved√¨ 5 settembre 2024) Ivip che varcheranno la porta rossa della nuova Casa delin tutto 15. Ciballerini, attori, modelli, cantanti, showgirl e prezzemolini televisivi. Il pi√Ļ famoso √® probabilmente Enzo Paolo Turchi, ma il pubblico di Canale 5 conosce bene anche tutti gli altri. Ciinfatti Clayton Norcross¬†(ex attore di¬†Beautiful) e¬†Iago Garcia¬†(ex attore de¬†Il Segreto); ma anche Shaila Gatta (ex ballerina di Amici e Velina mora di Striscia la Notizia);¬†Lino Giuliano¬†(ex protagonista di¬†Temptation Island) e¬†Javier Martinez¬†(ex tentatore di¬†Temptation Island¬†e volto di¬†Uomini & Donne). In target Mediaset anche il trio delle cantanti di¬†Non √® la Rai¬†che concorrono come unico concorrente, ovvero¬†Eleonora Cecere,¬†Ilaria Galassi¬†e¬†Pamela Petrarolo¬†ed anche¬†Helena Prestes, vista lo scorso anno a¬†L‚ÄôIsola dei Famosi.