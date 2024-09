WWE | La federazione aggiorna sullo stato di salute di Edris Enofe

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nella puntata di NXT del 27 agosto, Brooks Jensen ha attaccatonel backstage con una sedia, infortunandolo. La WWE ha poi fornito unmento sunell’episodio del 3 settembre. Brinley Reece e Karmen Petrovic stavano parlando di, e hanno dichiarato che aveva subito un intervento chirurgico alla spalla. Ulteriori dettagli non sono stati forniti nell’annuncio. Un ritorno che farà attendere molto? Al momento, non ci sono notizie sull’entità dell’infortunio di Eofe o per quanto tempo sarà fuori dai giochi., che è in un tag team con Malik Blade, ha lottato per l’ultima volta a NXT Level Up il 6 agosto, dove ha battuto Kale Dixon.