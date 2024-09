US Open 2024 Tiafoe | Il match contro Fritz sarà molto diverso dai precedenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Francesha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su Grigor Dimitrov che gli ha aperto le porte della semifinale allo US. “Sono arrivato qui sentendomibene – ha detto l’americano -. Aiuta arrivare in un posto dove hai avuto un bel po’ di successo. Non pensavo di raggiungere la semifinale, quando ho visto il tabellone, ho pensato: ‘beh, devo giocareBen’. Non ero più il favorito come un tempo, quindi non sapevo dove mi sarei collocato. Una volta superato questo scoglio, il tabellone è cambiato e allora mi sono detto: ‘perché no?’“. Sul statunitense in finale slam dal 2009:”Taylor, Tommy, Reilly e io ne parliamo da anni, questo è il gruppo giusto. Ci siamo tutti andati più o meno vicini: Taylor è entrato e uscito dalla top 10 l’anno scorso in questo periodo, Tommy anche vicino ai quarti, giocandobene.