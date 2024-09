Un anno dall’omicidio di Giogiò | Lui continua a vivere siamo noi napoletani gli zombie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Appuntamento alle 11.30 a Piazza Municipio a Napoli.in tanti a metterci la faccia e l’anima. Continuiamo una battaglia di civiltà nel nome di. Lui ci sarebbe stato in prima linea, lui che fino all’ultimo ha difeso un amico, per un parcheggio dello scooter, proprio lì a pochi passi. Manca il sindaco (ha mandato un delegato) e la targa commemorativa sul luogo dell’omicidio a tradimento da inchiodare sul muro e sulle coscienze di chi deve proteggere i nostri figli. Ancora non è pronta. Le istituzioni se la squagliano subito per non sciogliersi sotto il sole di 38 gradi. La piazza di basalto nero è una graticola ma i musicisti della Orchestra Scarlatti junior che adesso porta il suo nome Giovanbattista Cutolo resistono e accompagnano il corteo fino all’hamburgheria dove é avvenuto il fattaccio e abbassa la saracinesca.