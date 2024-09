Ucraina nel caos | Putin sta per conquistare l’intero Donetsk

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il tentativo da parte di Kiev di distogliere l’attenzione delle truppe di Mosca dal Donbass e dalverso Kursk, è pienamente fallito. L’avanzataoltre il confine russo infatti, largamente sponsorizzata dai media come la grande rivincita di Zelensky, non solo si è oggi inceppata ma rischia di far crollarefronte orientale. Consegnando de facto la vittoria a, prima del previsto. PresidenteZelensky/ FOTO ANSALa campagna di Kursk ha dato per 2 settimane, un rinnovato entusiasmo mediatico alle imprese dell’esercito ucraino. L’aver sfondato le linee e aver conquistato km di territorio russo, è stato raccontato infatti come un grande colpo al fianco per. Che sarebbe così stato costretto a spostare le sue truppe dal Donbas per difendere il territorio russo. Ma niente di tutto questo è mai accaduto.